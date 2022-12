Spacciava al tavolo da gioco: fermato con la droga negli slip

Negli involucri rinvenuti c'erano cocaina e "erba".

MILITELLO VAL DI CATANIA. Arrestato dai carabinieri, in flagranza di reato, un 25enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari erano intervenuti per porre fine ad una presumibile attività di spaccio di droga all’interno di un centro scommesse, sito nel centro storico del paese.

I carabinieri avevano infatti notato un anomalo andirivieni di giovani che vi confluivano senza, però, rimanervi troppo tempo ma solo quello strettamente necessario, verosimilmente, per entrare in contatto con un eventuale spacciatore.

I militari hanno così fatto il loro ingresso all’interno del centro scommesse, dove hanno proceduto al controllo degli avventori ed hanno notato uno di essi che, seduto ad un tavolo ed immerso unitamente ad altri nel gioco delle carte, ha immediatamente cambiato espressione ed atteggiamento non appena accortosi della loro presenza.

L’atteggiamento del 25enne ha insospettito i militari che lo hanno pertanto immediatamente controllato, scoprendo che nella tasca dei pantaloni nascondeva 3 dosi di cocaina mentre, da una ricerca più approfondita all’interno degli slip, hanno analogamente rinvenuto un involucro contenente ulteriori 26 dosi della medesima sostanza stupefacente, nonché altre 11 di marijuana.

Il giovane, che tra l’altro risulta essere disoccupato, è stato trovato in possesso anche della cospicua somma di 1030 euro in banconote di piccolo taglio, evidente provento dell’attività di spaccio.