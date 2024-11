Era in possesso di hashish e banconote di piccolo taglio

TRAPANI – Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Trapani. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. I militari lo hannno notato con fare sospetto, intrattenersi per pochi secondi con diverse persone.

A quel punto lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione. Così sono stati rinvenuti 35 grammi di hashish, suddivisa in 13 dosi, e oltre 200 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. A seguito dell’udienza di convalida, non sono state adottate nei suoi confronti misure limitative della libertà personale.

