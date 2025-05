Avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente a piedi

RAMACCA (CATANIA) – Ancora un altro giro di vite alla lotta contro il traffico e la vendita di sostanze stupefacenti che, in esecuzione delle linee guida del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Ramacca di denunciare un giovane di 17 anni alla competente Autorità Giudiziaria minorile.

La pattuglia della Stazione infatti, intorno alle 18, era impegnata in un servizio di vigilanza, in modalità “discreta”, contro il fenomeno dello spaccio di droga quando ha scorto il 17enne in via Giusti che, avendo notato il transito dell’autovettura dei Carabinieri, ha cercato di allontanarsi rapidamente per evitare un probabile loro controllo.

La scoperta dei carabinieri

La mossa del ragazzo, però, non è di certo passata inosservata all’equipaggio che, sceso dall’auto di servizio, ha rincorso a piedi il giovane che, nel frattempo, ha cercato di dileguarsi nelle strade circostanti. Fermato e messo in sicurezza, il 17enne è stato condotto in caserma per un controllo accurato che, invero, ha dato riscontro ai sospetti dei Carabinieri.

Il ragazzo, infatti, sotto la sua maglieria intima, nascondeva un involucro di plastica contenente 6 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al dettaglio e, nel suo portafoglio, aveva ben 815 euro, dato certamente significativo sulla sua presunta illecita attività di spacciatore, anche perché il giovane non ha saputo giustificare il possesso di una somma di denaro così elevata.