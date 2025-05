Avevano varie dosi di polvere bianca, posti ai domiciliari

NICOLOSI (CATANIA) – I carabinieri della stazione di Nicolosi hanno arrestato, e posto ai domiciliari, due giovani, un 18enne e un 34enne, per spaccio. Li hanno intercettati in piazza Sant’Antonio a bordo di uno scooter 150. Gli arresti rientrano nei servizi di controllo disposti dal Comando provinciale di Catania.

I due avrebbero precedenti. Per loro l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata alle 18 di ieri. I militari hanno fermato il motociclo e si sono subito accorti del comportamento strano dei due.

Le perquisizioni dei militari

Fatto accostare lo scooter, i Carabinieri hanno chiesto i documenti e quelli del motorino. Ma avrebbero mostrato chiari segnali di agitazione. È scattata così la perquisizione. Il 18enne aveva in tasca una dose di cocaina, il meno giovane 590 euro in contanti. Nella moto c’erano altre 7 dosi di cocaina, nascoste nel vano sottosella.

Allo stesso tempo, la pattuglia si è accorta che il telefono cellulare in uso al 34enne riceveva in continuazione chiamate e messaggi, inequivocabilmente riferiti alla cessione di droga, attraverso comunicazioni in codice relative a quantità e prezzi, confermando che i due gestivano una fiorente attività di spaccio: “….. 3gr. 20 euro – 5gr. 30 euro – 10 gr. 50 euro”.

I due sono stati posti i domiciliari, su decisione dell’autorità giudiziaria. E la droga è stata sequestrata assieme ai soldi, ritenuti “provento dell’attività illecita”.