I carabinieri hanno notato uno strano via vai davanti a un palazzo

CATANIA – L’usuale via vai di persone che entravano ed uscivano dal portone di un palazzo non è sfuggito ai carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa. I militari hanno deciso di entrare in azione in un servizio antidroga nel quartiere “Pigno”. Il blitz si è concluso con l’arresto di un 26enne, posto a disposizione della Procura.

Un Carabiniere si è posizionato in modo discreto al pian terreno del retro di un palazzo di via Sanguinelli. Altri due, avuto accesso al palazzo, sono saliti su per le scale notando, al primo piano, la presenza di alcune persone, tra cui un 26enne, noto ai militari dell’Arma per pregresse vicende giudiziarie in materia di spaccio.

Il crack giù dalla finestra

Nei momenti concitati in cui è scattato il blitz il 26enne, avviatosi di corsa su per le scale, ha aperto di scatto alla finestra sul pianerottolo ed ha gettato degli involucri, contenenti alcune dosi di crack. Entrambi sono stati prontamente recuperati dal militare al piano terra.

I Carabinieri, bloccato in sicurezza il 26enne, lo hanno perquisito trovandogli in tasca 400 euro. È ritenuto il provento dello spaccio. Al termine delle attività di ricerca nell’appartamento al primo piano, gli investigatori hanno trovato un bilancino di precisione ed un rotolo di carta alluminio utilizzato per il confezionamento della droga.

Trovato e sequestrato infine un impianto di videosorveglianza installato all’interno del predetto appartamento “sede” della presunta attività illegale.