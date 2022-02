Spaccio, denunciato nigeriano: controlli a San Cristoforo

I carabinieri di Piazza Dante hanno bloccato il 37enne in via Vivaio.

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno denunciato un 37enne nigeriano perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata, nel corso di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa in via Vivaio nel quartiere di San Cristoforo, i carabinieri hanno sottoposto a controllo il 37enne notato in strada a piedi mentre occultava un involucro sospetto nei pantaloni. Avvedutosi della presenza dei militari, che nel frattempo lo hanno raggiunto, l’uomo ha tentato una fuga tra le viuzze limitrofe ma è stato rintracciato e bloccato, grazie anche all’ausilio di un’altra pattuglia nel frattempo sopraggiunta, nonostante il violento tentativo di darsi alla fuga. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro, al cui interno sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana e la somma contante di 100 euro, ritenuta provento di spaccio.