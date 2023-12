Palermo, spaccio di crack e cocaina: arresti a Ballarò e in via Castellana

L'intervento della polizia

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato a Palermo due uomini accusati di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il primo è stato bloccato nel mercato di Ballarò. Il sospettato è stato trovato in possesso di 13 dosi di crack e la somma di 170 euro. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il secondo arresto è stato eseguito in via Castellana. Gli agenti hanno individuato due sospetti. Uno di loro cercava di allontanarsi facendo finta di telefonare. Nel tragitto ha lanciato un involucro dove i poliziotti hanno trovato 20 dosi di cocaina. Nel marsupio sono stati trovati oltre 2 mila euro.