 Spaccio di droga allo Sperone, la polizia arresta due pusher
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Spaccio di droga allo Sperone, arrestati due pusher

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Le operazioni degli agenti del commissariato Brancaccio
POLIZIA
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PALERMO – I poliziotti del commissariato Brancaccio di Palermo hanno arrestato in due distinte operazioni, un 30enne ed un 25enne per detenzione e spaccio di droga nel rione dello Sperone.

Praticamente identiche le dinamiche degli arresti e le modalità di approccio della polizia alla scena del reato: una mirata attività investigativa che, sviluppata mediante  servizi di osservazione effettuati allo Sperone, nell’area compresa tra via Sacco e Vanzetti e l’intersezione con via Padre Francesco Spoto, ha consentito di individuare i due pusher.

Nel corso di entrambe le operazioni gli investigatori hanno proceduto al controllo di due “acquirenti” che, poco prima, erano stati osservati mentre interagivano con gli indagati. Gli stessi venivano trovati in possesso di crack e cocaina appena ricevuta dagli indagati.

Nel prosieguo delle operazioni, grazie anche al determinante ausilio di un cane antidroga, nelle immediate adiacenze del luogo dell’intervento è stata rinvenuta altra droga: nello specifico, in un caso rinvenute e sequestrate confezioni in cellophane contenenti rispettivamente 25 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e nel secondo caso 64 dosi di hashish e cocaina ed un flacone calamitato contenente cocaina e crack.

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