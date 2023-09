Spaccio di droga tra la movida catanese: due arresti

L’operazione è dei “Falchi” della Squadra Mobile

1' DI LETTURA

CATANIA – Due giovani, Z.D., di 25 anni, e D.T., di 21, sono stati arrestati a Catania dalla polizia di Stato. Sono accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio perché sorpresi in possesso di ecstasy, ketamina e marijuana.

L’appartamento

Fermato in via Gisira, nel centro della movida, D.T. è stato trovato con due grammi di marijuana. Nell’appartamento che aveva in affitto i poliziotti hanno trovato il venticinquenne che cercava di disfarsi di un marsupio. Conteneva diverse bustine. Nel dettaglio c’erano 99 pasticche di ecstasy, 45 grammi di Mdma e 35 grammi suddivisi in 110 involucri.

La ketamina

Inoltre c’erano tre grammi di ketamina suddivisi in sei involucri, una bustina con 8 grammi di marijuana e 600 euro in banconote di vario taglio. D’intesa con il pm di turno, i due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza. Il loro arresto è stato convalidato. L’arresto è stato eseguito dai “Falchi” della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile di Catania.