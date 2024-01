Spaccio di erba nel parco Falcone e Borsellino: 2 arresti a Catania

Tutti i particolari

CATANIA – Secondo i carabinieri, spacciavano marijuana nel Parco Falcone e Borsellino di via Sassari. Per questo sono stati arrestati due giovani di 21 e 23 anni, posti ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Piazza Dante.

La cattura

I militari avevano saputo dei movimento sospetti dei due giovani. Nascondendosi, li hanno visti arrivare a bordo di una Panda alle 19. Hanno compreso che stavano attendendo i clienti, così si sono avvicinati in borghese e li hanno bloccati.

La perquisizione

Sottoposti a perquisizione, avevano 4 dosi di marijuana già confezionate e nascoste. Uno dei due aveva in un calzino alcune centinaia di euro, su cui non è stato in grado di fornire valide spiegazioni. A casa del 21enne è stato trovato un altro chilo di erba, alcuni bilancini di precisione e il materiale utile per il confezionamento della droga.