Centrale di spaccio a San Cristoforo, arrestati due catanesi pregiudicati

Identificate anche cinque persone che acquistavano droga

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: nel corso della serata di sabato 16 marzo la Polizia ha scoperto una centrale di spaccio di marijuana in un appartamento, arrestando due pregiudicati catanesi per spaccio di stupefacenti e identificando cinque persone come assuntori.

La scoperta della “piazza”

Gli agenti delle Volanti, come si legge in un comunicato della Questura, transitavano per via Alonzo e Consoli quando hanno notato un uomo che entrava all’interno di uno stabile. Gli agenti lo hanno controllato e identificato: è risultato essere un 51enne catanese che ha dichiarato ai poliziotti di essersi recato proprio in quello stabile per acquistare dello stupefacente.

Spaccio di droga a Catania: l’appartamento

I poliziotti a quel punto hanno richiesto rinforzi per poter circondare l’edificio. Per poter accedere all’interno dello stabile sono stati costretti a forzare una porta blindata, e una volta entrati hanno perquisito i locali rinvenendo un sacchetto in plastica con un chilo di marijuana, 433 euro in contanti, vario materiale per il confezionamento delle dosi e un sistema di videosorveglianza, completo di DVR per la registrazione delle immagini.

Dentro l’appartamento sono stati identificate 7 persone, delle quali 5 sono risultate essere assuntori di sostanze stupefacenti; gli altri 2 pregiudicati catanesi di 25 e 22 anni, sono stati individuati quali responsabili dell’attività di spaccio. I due sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta accompagnati presso gli uffici della Questura, il pm di turno ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

Tre dei cinque acquirenti sono stati deferiti allo stato libero per il reato di favoreggiamento, dopo aver reso false dichiarazioni allo scopo di ostacolare la reale ricostruzione dei fatti.