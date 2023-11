Pregiudicato con marijuana in macchina e in casa, arrestato

L'uomo è stato notato e seguito dai Carabinieri

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di piazza Dante hanno arrestato un 25enne di Catania con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il “colpo d’occhio” e la droga

Come si apprende da un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, ai militari è bastato un colpo d’occhio per capire che l’uomo nascondesse qualcosa. I carabinieri erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando transitando lungo il viale Vittorio Veneto, la loro attenzione è stata catturata da una Lancia Musa che viaggiava in direzione opposta di marcia, guidata dal 25enne, già noto per altre vicende giudiziarie.

I Carabinieri lo hanno seguito fino al Corso Italia, dove hanno deciso di fermarlo, e quando si sono avvicinati alla sua auto hanno sentito il forte e caratteristico odore acre della marijuana. Perquisendo il veicolo hanno trovato una busta che conteneva circa 150 grammi di sostanza stupefacente che si trovava proprio sul sedile posteriore dell’autovettura.

Spaccio di droga a Catania: la perquisizione

Lo stato di nervosismo del ragazzo ha suggerito ai carabinieri di recarsi anche presso la sua abitazione, nel quartiere del Villaggio Dusmet. Lì, su di un muro di cinta, i carabinieri hanno trovato nascoste in un sacchetto 46 dosi di marijuana confezionate per un peso totale di circa 235 grammi ed una bustina di hashish dal peso di 7 grammi.

Continuando la ricerca all’interno di casa, i militari hanno rinvenuto anche una bilancia di precisione con tracce di marijuana e il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi di droga.

Il 25enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

