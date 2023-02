In giro con il macchinone a Militello: arrestato presunto pusher

1' DI LETTURA

Catania. Lo vedono transitare in una macchina “fiammante”, una vettura di grossa cilindrata, e lo intercettano, conoscendo i suoi precedenti per droga. Per questo i Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania, nell’ambito di un servizio svolto assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno intercettato e arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio un trentatreenne di Militello, pregiudicato: aveva a casa 23 grammi di hashish, 4 di cocaina, bilancino e materiale per il confezionamento della droga.

Il servizio, come detto, è iniziato in viale Margherita. I militari lo hanno visto in auto con un ventisettenne, si sono affiancati intimando l’alt e il resto lo ha fatto il nervosismo del conducente. La perquisizione domiciliare ha portato a rinvenire un astuccio nascosto in una scrivania, al cui interno vi era una busta con vari involucri contenenti complessivamente quattro grammi di cocaina, ventitré di hashish, un bilancino di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga. Il trentatreenne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.