SPAL-Palermo 1-1, le pagelle del match: Brunori salva ancora i rosa

Il solito gol del capitano dei rosanero riporta il risultato in parità

4' DI LETTURA

Termina in parità il match tra SPAL e Palermo giocato allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. La gara, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, si è conclusa con il risultato di 1-1. Una disattenzione difensiva ha permesso ai padroni di casa di andare in vantaggio con il gol di Meccariello al 10′. Il Palermo prova a reagire e riesce a trovare il gol del pari con il solito Brunori al minuto 32. Per il resto della gara le due compagini si sono affrontate a viso aperto senza risparmiare colpi, ma entrambe non sono riuscite ad andare oltre il pari. Di seguito, le pagelle della squadra del capoluogo siciliano al triplice fischio del match.

PIGLIACELLI: Sempre attento e performante tra i pali, anche contro i ferraresi deve metterci i guantoni in alcune occasioni per evitare di subire gol. Se si vuole trovare soltanto un difetto, potrebbe essere un po’ più presente anche nelle uscite fuori dall’area piccola. Ciò non toglie che rimane determinante per la sua squadra. VOTO 6,5

BETTELLA: È proprio lui a farsi sorprendere nel gol che vale il momentaneo vantaggio della SPAL. Meccariello, su calcio d’angolo, arriva da dietro anticipando il difensore rosanero e siglando un gran gol in girata. Nel corso della partita cresce e acquisisce maggiore sicurezza. VOTO 5,5

NEDELCEARU: Il migliore del reparto in occasione della gara contro i ferraresi. Segue La Mantia ovunque e con la sua marcatura annulla tutte, o quasi, le azioni offensive che cercano l’attaccante biancazzurro. Nonostante il lutto per la perdita del padre dimostra di essere del match. VOTO 6,5

MARCONI: Non demerita e non eccelle, svolge il suo compito secondo le aspettative. Qualche disattenzione difensiva poteva rischiare caro alla sua squadra ma il match termina comunque in parità. VOTO 6

VALENTE: Finalmente riesce ad essere molto più attivo in fase offensiva, oltre a contribuire generosamente in difesa come ha sempre fatto. Il numero 30 dei rosanero mette qualche palla pericolosa in area di rigore e lotta su tutti i palloni fino al 90′. VOTO 6

SEGRE: Qualche buon inserimento e alcuni recuperi del pallone gli permettono di raggiungere la solita sufficienza. Nelle ultime uscite però sembra aver acquisito maggiore coinvolgimento nel gioco del Palermo. VOTO 6 (da 75′ SARIC: Subentra al compagno nei minuti finali del match ma non sembra essere ancora nella sua migliore forma. VOTO 5,5)

STULAC: Il regista ex Empoli torna titolare dopo diverse partite. Le sue qualità tecniche non si discutono, ma contro la squadra di De Rossi è sembrato molto più integrato nel gioco di squadra. Potrebbe tornare ad essere la risorsa tanto attesa dall’inizio del campionato. VOTO 6 (dal 65′ BROH: Mette tanta sostanza nella linea mediana dei rosanero, ma non riesce a incidere nel match. VOTO 6).

GOMES: Con Stulac in campo torna ad occupare la posizione di mezzala, ma resta comunque un punto di riferimento per i compagni. Bene in fase di copertura e anche con il pallone tra i piedi. Nella parte finale del match riprende il posto in cabina di regia e continua a correre fino al 90′, sembra instancabile. VOTO 6,5

SALA: Corre davvero tanto su e giù lungo la sua corsia di competenza, ma non dà comunque quella sicurezza che potrebbe garantire in entrambe le fasi di gioco. VOTO 5,5

DI MARIANO: Assist decisivo per il gol di Brunori e qualche dribbling messo a segno. Cresce di partita in partita e contro la SPAL può muoversi più o meno liberamente attorno al suo capitano, riuscendo a partecipare con maggiore pericolosità alle azioni offensive dei suoi. VOTO 6 (dal 65′ VIDO: Prende il posto del numero 10 ma non incide nei minuti finali dell’incontro. Segna un gol che viene annullato per posizione di fuorigioco da parte di Sala. VOTO 5,5).

BRUNORI: Il Palermo si aggrappa ancora al suo capitano. Riceve palla in area di rigore, punta il difensore avversario e trova il momento giusto per mettere a segno l’imbucata che vale il gol del definitivo 1-1. I rosa acciuffano il pari e riescono a farlo ancora una volta grazie al gol del suo numero 9. VOTO 6,5 (dall’85’ SOLERI S.V.).

CORINI: Schiera i suoi con il 3-5-2 e la squadra sembra girare bene. Stulac in cabina di regia partecipa a diverse azioni dei rosa e Gomes gli dà una grande mano in fase di impostazione. Di Mariano ha libertà di movimento alle spalle di Brunori, che risulta essere ancora una volta decisivo. Il Palermo ottiene 5 punti negli ultimi tre incontri giocati in sette giorni, tutti scontri diretti e sicuramente partite non facili. VOTO 6