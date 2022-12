SPAL e Palermo si dividono la posta: al “Mazza” di Ferrara finisce 1-1

Brunori risponde a Meccariello nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie B

PALERMO – Alla ricerca di gol, punti e continuità. Tre giorni dopo il pareggio ottenuto al “Barbera” contro il Como il Palermo torna nuovamente in campo per sfidare, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, la SPAL nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

Nuovo scontro diretto in chiave salvezza per la compagine rosanero, proveniente da due risultati utili consecutivi e che vuole chiudere nel migliore dei modi questo mini tour de force di tre partite in una settimana. Momento invece difficile per gli uomini di Daniele De Rossi che, nonostante il cambio in panchina, non vincono da fine ottobre e puntano al rilancio tra le mura amiche dopo il pari a reti bianche ottenuto a Perugia.

Il tecnico rosanero Eugenio Corini sorprende tutti e cambia modulo schierando un 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, Bettella, Nedelcearu e Marconi in difesa, Valente e Sala sugli esterni con Segre, Stulac e Gomes in mediana e la coppia d’attacco formata da Brunori e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, padroni di casa in maglia biancazzurra e pantaloncini bianchi mentre i rosa giocano con il completo nero da trasferta. Calcio d’inizio affidato ai padroni di casa che, in questo primo tempo, attaccheranno da destra verso sinistra. L’arbitro Di Bella fischia l’inizio delle ostilità: comincia SPAL-Palermo. Dopo soli quattro minuti subito primo cartellino giallo del match, ammonito Nedelcearu per gioco pericoloso su Rabbi. Un minuto dopo si fa vedere il Palermo con Di Mariano che, una volta entrato in area, conclude da posizione defilata sul primo palo trovando la risposta di Alfonso che devia in angolo. Sul conseguente corner Bettella impatta bene di testa ma non trova di poco l’incrocio dei pali, con il pallone che si spegne sul fondo. Al minuto nove SPAL in vantaggio: Meccariello, direttamente da corner battuto da Esposito, conclude al volo superando tutta la difesa e trafigge Pigliacelli per il gol che apre le marcature in favore dei padroni di casa. Dopo la rete dello svantaggio il Palermo prova a reagire ma soffre il pressing molto intenso della SPAL, molto attiva soprattutto sulla propria corsia mancina presidiata da Valente e Bettella entrambi in difficoltà. Al 22′ azione dei padroni di casa con Rabbi che tiene palla in area e scarica su La Mantia, conclusione dell’attaccante della SPAL che trova una deviazione e il pallone finisce in calcio d’angolo. Al 26′ prima ammonizione del match anche per i biancoazzurri, giallo per Peda per gioco pericoloso su Di Mariano. Al minuto ventinove prova a farsi vedere anche il Palermo con Valente che, servito da Segre, mette un bel pallone in mezzo all’area di rigore avversaria per Brunori che per pochissimo non riesce ad impattare in scivolata la sfera. Ancora i rosa, un minuto più tardi, si rendono pericolosi con Segre che serve Di Mariano dal limite dell’area ma la conclusione dell’ala palermitana si spegne ampiamente sul fondo. Al 32′ pareggio del Palermo! Sempre e solo Matteo Brunori! L’attaccante italo-brasiliano viene servito in area da Di Mariano, si ferma e conclude con un colpo da biliardo rasoterra che tocca il palo e finisce in rete alle spalle di Alfonso. Ripristinata la parità al “Mazza” di Ferrara, con i rosa trascinati ancora una volta dai gol del suo bomber. Al 38′ altro cartellino giallo comminato, questa volta, ad Esposito per un brutto intervento su Di Mariano in ripartenza. Si accendono gli animi in campo tra le due squadre, con l’arbitro che è costretto ad intervenire sanzionando, con un altro giallo, anche Brunori per proteste. Momento positivo per i rosa che, galvanizzati dalla rete del pari, stanno chiudendo il primo tempo in crescendo dopo una prima parte di match più compassata. Al 42′ terza ammonizione tra le fila del Palermo con Di Mariano sanzionato dall’arbitro per gioco pericoloso. Fioccano, in questa fase di match, i cartellini gialli e anche Rabbi della SPAL finisce nel taccuino dei cattivi dell’arbitro, anche lui sanzionato per gioco pericoloso. Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione del match con SPAL e Palermo ferme sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO

Le squadre rientrano in campo per riprendere la sfida. Doppio cambio tra le fila della SPAL: si ferma per infortunio il portiere Alfonso sostituito dal suo secondo Thiam, in campo anche Fiordaliso al posto di Peda. Il Palermo calcia il primo pallone di questo secondo tempo: ricomincia il match dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Al 48′ SPAL subito vicinissima al gol del vantaggio con La Mantia che riesce ad intervenire in scivolata sul cross in area di Dickmann ma non riesce a trovare lo specchio della porta spedendo il pallone alto. Al 56′ punizione pericolosa di Stulac dal limite dell’area, con il pallone che si impenna deviato dalla barriera e sfiora di poco il palo alla sinistra di Thiam. Un minuto più tardi contropiede pericolosissimo della SPAL con Rabbi che si ritrova in area a tu per tu con Pigliacelli ma l’estremo difensore rosanero ipnotizza l’attaccante respingendo la sfera, la sfera arriva a Dickmann che da buona posizione non trova la porta. Al 59′ nuovo cartellino giallo per il Palermo, Gomes è il quarto ammonito dei rosa per gioco pericoloso su Murgia. Al 62′ anche Segre finisce nel taccuino dei cattivi dell’arbitro Di Bello, giallo per lui per gioco pericoloso su Meccariello. Primi cambi, al 64′, per il Palermo con Broh e Vido che prendono il posto di Stulac e Di Mariano. Al 66′ Valente crossa in area per la testa di Brunori che riesce ad impattare verso la porta ma il pallone è centrale e Thiam blocca senza problemi. Al 70′ doppia sostituzione per la SPAL: fuori Murgia e La Mantia, dentro Zanellato e l’ex rosa Rauti. Nuovo cambio per i rosa, il terzo finora, al 75′ con Saric che prende il posto di Segre. Ritmi piuttosto bassi in questa fase di match, con entrambe le squadre probabilmente un po’ a debito d’ossigeno dopo le fatiche di una settimana intensa con tre partite in sette giorni. Al minuto ottantuno si fa vedere la SPAL con un tiro pericoloso di Celia dal limite dell’area sul quale interviene Pigliacelli con un’ottimo riflesso. Ultimo cambio intanto per la SPAL: fuori Rabbi, dentro Finotto. Al 84′ fuori, per il Palermo, capitan Brunori per lasciare spazio a Soleri. Leggermente meglio i padroni di casa in questa fase finale di match, più propositivi e con una maggiore spinta offensiva rispetto ai rosa ma i ritmi rimangono comunque estremamente bassi. Dopo tre minuti di recupero finisce con il risultato di 1-1 la sfida del “Paolo Mazza” di Ferrara tra SPAL e Palermo.

IL TABELLINO

SPAL: 1 Alfonso (dal 45′ s.t. Thiam), 4 Dalle Mura, 5 Esposito (cap.), 6 Meccariello, 16 Valzania, 19 La Mantia (dal 70′ Rauti), 21 Celia, 23 Murgia (dal 70′ Zanellato), 24 Dickmann, 27 Peda (dal 45′ s.t. Fiordaliso), 99 Rabbi (dal 82′ Finotto). A diposizione: 22 Thiam, 2 Fiordaliso, 3 Tripaldelli, 8 Proia, 10 Zanellato, 11 Finotto, 13 Varnier, 14 Zuculini, 18 Arena, 32 Rauti, 37 Maistro, 40 Tunjov. Allenatore: De Rossi.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 8 Segre (dal 75′ Saric), 9 Brunori (Cap.) (dal 84′ Soleri), 10 Di Mariano (dal 64′ Vido), 15 Marconi, 16 Stulac (dal 64′ Broh), 18 Nedelcearu, 30 Valente, 48 Bettella. A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 7 Floriano, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 34 Devetak, 37 Mateju. Allenatore: Corini.

Arbitro: Di Bello (Brindisi). Assistenti: Bresmes (Bergamo) – Schirru (Nichelino). Quarto Ufficiale: Gariglio (Pinerolo). VAR: Prontera (Bologna). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI: 9′ Meccariello (S), 32′ Brunori (P).

NOTE: Ammoniti: Nedelcearu, Peda, Esposito, Brunori, Di Mariano, Rabbi, Gomes, Segre.