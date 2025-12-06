Spalletti “Gara contro il Napoli dirà molto sul nostro futuro”

TORINO (ITALPRESS) – “La maglia della Juve è stata tessuta per questo: per vincere le partite. Domani è importante, ci arriviamo in fiducia. Anche in allenamento vedo cose nuove e questo mi trasmette fiducia”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Juventus, il tecnico del club bianconero, Luciano Spalletti.

“Ci sono settimane che passano in un attimo. Poi ci sono partite che rimangono nella storia. Questa è una di quelle partite, che dirà molto sul futuro del nostro campionato: gli dedicheremo tutte le forze abbiamo. Esame di maturità? Sì, si può dire così. Dobbiamo farci trovare pronti. Andiamo a giocare contro i campioni d’Italia e sappiamo la loro forza”, ha aggiunto Spalletti.

“Con Conte ci siamo incontrati molte volte in giro. Come allenatore ha dimostrato di essere molto bravo, lui è uno di quelli top. Koopmeiners è un calciatore elegante, geniale ed estroso. Ha personalità e da lui mi aspetto sempre uno step successivo”, ha poi precisato il tecnico della Juve. “Per il futuro mi rifaccio alle parole di John Elkann: tutti sanno quale è stata la storia del club ma non sanno cosa arriverà. Ci sono passaggi fondamentali: la qualità dei giocatori fa la differenza. Il percorso deve essere diluito nel tempo”, ha continuato Spalletti.

“David è un ragazzo bravo, intelligente, con una fisicità forte. Si porta dietro numeri importanti. La formazione preferisco sempre darla il giorno della partita e prima di tutto ai giocatori. In queste gare ci si prende tutto il tempo a disposizione per decidere gli undici titolari. Mi sembra di avere tutto chiaro, però non si sa mai”, ha detto ancora l’allenatore della Jvue.

Chiusura sulla “sua” ex squadra. “Le due stagioni vissute a Napoli sono state piene di emozioni. Le belle storie hanno il potere dell’immortalità e resteranno così per sempre. Di sicuro mi voglio portare dietro le persone e i ricordi belli di tutte le esperienze positive della mia carriera. A loro domani manca qualche cosa a centrocampo, a noi manca qualche cosa in difesa. Loro hanno più certezze, per il recente passato; noi siamo alla ricerca di queste certezze”.

