L'operazione dei carabinieri

GELA – I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno arrestato un ventenne, Salvatore Falsaperla, per concorso in tentato omicidio. Secondo l’accusa sarebbe il complice di un altro giovane, già arrestato un anno fa, Samuel Romano, che sparò, ferendolo, a un quarantaduenne, in via XXIV Maggio, a poca distanza dalla villa comunale. Nei confronti del ventenne militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare.

Secondo la Procura di Gela, Falsaperla avrebbe attirato in quella zona il quarantaduenne, con il quale c’era già stata una precedente discussione, pare per questioni legate a una lite che Romano aveva avuto con il figlio del ferito. I due indossavano caschi integrali, per non farsi riconoscere.