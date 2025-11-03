 Capizzi, il vero bersaglio: "Avevamo litigato, mi dovevano sparare"
Capizzi, il vero bersaglio: “Avevamo litigato, mi dovevano sparare”

CAPIZZI – Il “12 ottobre abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate. Avevano questa fissazione che mi dovevano sparare”. Così al Tg1 il vero bersaglio della sparatoria a Capizzi in cui è morto un 16enne, Giuseppe Di Dio, ed è rimasto ferito un 22enne.

Due settimane prima, rivela, era stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconà, i due fratelli fermati col padre Antonio per l’omicidio, davanti la sua abitazione. “Mi hanno detto solo – ricorda – vieni al cancello… Ma non sono andato perché sapevo che avevano questa pistola”. Sabato sera, accompagnato anche dal fratello Mario e dal padre Antonio, Giacomo ha esploso almeno tre colpi, che hanno raggiunto, uccidendolo, Giuseppe Di Dio, e un suo amico, ferito ma non in pericolo di vita.

Alla domanda se ci pensa che poteva essere lui al posto di Giuseppe, il vero obiettivo della sparatoria dice: “sì e mi dispiace tantissimo per la famiglia”. “Ora mi sento più al sicuro”, aggiunge parlando con l’inviato del Tg1 e auspicando che i tre “rimangano in carcere a vita”

