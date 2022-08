Sparatoria, indagato Niko Pandetta: gip rigetta l’arresto

La Procura ha chiesto la misura cautelare nei confronti del neomelodico, nipote di Turi Cappello.

2' DI LETTURA

CATANIA – La notte di violenza all’Ecs Dogana dello scorso 21 aprile avrebbe un mandante. E sarebbe Niko Pandetta, trapper neomelodico catanese e nipote del capomafia Turi Cappello. La Procura di Catania ha chiesto la misura cautelare anche per il cantante, ma il gip Pietro Currò ha rigettato la richiesta nei confronti dell’indagato. Il motivo scatenante della rissa e della sparatoria in via Dusmet sarebbe la mancata esibizione durante lo show del trapper Tony Effe nella discoteca del porto qualche giorno prima.

Alcuni giovanissimi vicini – anche per legami di sangue – al clan Mazzei di Catania, precisamente al gruppo di Intravaia (Gioacchino è sposato con la figlia del capomafia Santo e sorella di Nuccio), hanno impedito a Pandetta di salire sul palco. Un’opposizione che ha scatenato diverse tensioni: durante i tafferugli il neomelodico ha urtato anche la fidanzata di uno del gruppo degli Intravaia. Lo scontro è degenerato anche con un ferimento con un tirapugni. Il 21 aprile ci sarebbe stato il regolamento di conti. Per la Procura – e secondo fonti info-investigative – sarebbe stato Niko Pandetta a ‘istigare’ Sebastiano Miano (detto piripicchio) e i suoi carusi (del gruppo dei Cappello) – arrestati oggi dalla Squadra Mobile – a ‘vendicare’ il diniego dei ‘carcagnusi’ a farlo cantare accanto a Effe.

Per il gip che ha firmato l’ordinanza “una fonte confidenziale” non può essere utilizzata né in fase processuale, né in fase cautelare. Anche se lo stesso giudice scrive che ci sono “seri indizi” per un “concorso esterno sul piano morale” di Niko Pandettto a quanto accaduto. Il gip evidenzia la sua presenza “nel teatro dei fatti” la notte del 21 aprile. E non si tratta per il giudice di una presenza “statica”. Il neomelodico ha anche uno scontro nel privè della discoteca con il gruppo di Intravaia (dove si festeggiava un diciassettesimo compleanno) e per questo è stato anche allontanato dalla security dal locale. Nonostante questo, da quanto risulta dalle testimonianze raccolte, il neomelodico sarebbe tornato in via Dusmet. E sarebbe stato questo ‘l’innesco’ della rissa.

Niko Pandetta non è parte attiva nella sparatoria: le telecamere lo dicono chiaramente. Ed è proprio questo aspetto investigativo ad avergli evitato le manette.