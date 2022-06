Sparatoria: un 15enne ucciso e 3 feriti a Washington

Vicino a festival organizzato per ricordare fine schiavitù

Un ragazzino di 15 anni morto e tre feriti, compreso un agente di polizia. E’ il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta a Washington Dc, vicino al Moechella Music Festival, in una zona considerata cuore afroamericano della capitale pieno di ristoranti, bar e negozi.

L’intervento della polizia

La polizia aveva riportato un precedente incidente alla serata, dopo che era scoppiata una lite, quindi un secondo, quando la gente aveva cominciato a sparpagliarsi e alcune persone erano rimaste calpestate.

Le autorità avevano così deciso di mettere fine al concerto per questioni di sicurezza.

Il festival prevedeva una serie di concerti in occasione del Juneteenth, la nuova festività nazionale che ricorda la fine della schiavitù in Usa. In un’altra sparatoria, sempre a Washington Dc, è stata uccisa una 16enne.