Sparatoria tra vicini di casa: a Ribera arrestato un 45enne

C'è un ferito che è in prognosi riservata

RIBERA (AGRIGENTO) – Sparatoria durante una lite tra vicini di casa a Ribera, in provincia di Agrigento. I carabinieri fermano una persona per tentato omicidio. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo il ferimento di un 26enne.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ferito alla spalla mentre cercava di riportare la calma durante una lite scaturita per motivi di vicinato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato presso l’ospedale di Ribera in prognosi riservata: non è in pericolo di vita.

Le indagini hanno portato al fermo di un 45enne del luogo, che deve rispondere anche di porto abusivo di arma da fuoco. Sequestrata l’arma utilizzata per il ferimento. Il 45enne è stato rinchiuso nel carcere di Sciacca.