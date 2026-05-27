 Tenta un furto di angurie, ferito un uomo ad Avola
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Spari durante un tentato furto di angurie, un ferito nel Siracusano

spari nel siracusano un ferito
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
È stato colpito alla schiena e alla gamba
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

PACHINO (SIRACUSA) – Un uomo è ricoverato all’ospedale Di Maria di Avola con delle ferite da arma da fuoco alla schiena e alla gamba. L’uomo sarebbe stato coinvolto in una sparatoria avvenuta ieri notte nelle campagne di Pachino, nel Siracusano.

Il ferito, originario di Catania, non è in pericolo di vita e sarebbe stato centrato con due proiettili esplosi probabilmente da un fucile.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione la sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di un terreno privato dove alcune persone si sarebbero introdotte per rubare angurie. Qualcuno avrebbe esploso i colpi e l’uomo, che secondo questa ricostruzione sarebbe uno dei ladri, si sarebbe accasciato a terra mentre i complici sarebbero fuggiti.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Indagano i carabinieri.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI