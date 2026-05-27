Spari durante un tentato furto di angurie, un ferito nel Siracusano

È stato colpito alla schiena e alla gamba

PACHINO (SIRACUSA) – Un uomo è ricoverato all’ospedale Di Maria di Avola con delle ferite da arma da fuoco alla schiena e alla gamba. L’uomo sarebbe stato coinvolto in una sparatoria avvenuta ieri notte nelle campagne di Pachino, nel Siracusano.

Il ferito, originario di Catania, non è in pericolo di vita e sarebbe stato centrato con due proiettili esplosi probabilmente da un fucile.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione la sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di un terreno privato dove alcune persone si sarebbero introdotte per rubare angurie. Qualcuno avrebbe esploso i colpi e l’uomo, che secondo questa ricostruzione sarebbe uno dei ladri, si sarebbe accasciato a terra mentre i complici sarebbero fuggiti.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Indagano i carabinieri.