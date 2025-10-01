“Correte hanno sparato allo Zen”. Palermo, giallo su una segnalazione

Il precedente dei colpi di pistola alla Marinella

PALERMO – La segnalazione era precisa: “Sparati colpi di pistola allo Zen”. E’ arrivata intorno alle 7 di stamattina, 1 ottobre. Quando i carabinieri sono giunti nel quartiere alla periferia di Palermo non hanno raccolto riscontri. Si continua a indagare, però, su quanto sarebbe accaduto in via Emilio Salgari. Nel mirino sarebbe finita un’abitazione.

Zen, spari e tensioni

Lo Zen è un rione attraversato da tensioni continue. Si è sparato parecchio negli ultimi mesi. Una scia di pistolettate collegate ad una possibile faida per il controllo dello spaccio di droga e delle scommesse.

Il precedente alla Marinella

Inevitabile pensare a quanto accaduto pochi giorni fa nel vicino quartiere della Marinella dove qualcuno ha sparato dieci colpi di pistola contro una macelleria in via Caduti sul lavoro. Una ragazza è stata ferita di striscio. Un episodio su cui indaga la polizia e che potrebbe essere collegato alla rissa scoppiata in una panineria a Sferracavallo la sera dei festeggiamenti in onore dei santi Cosma e Damiano.

Ora la segnalazione allo Zen che, almeno per il momento, ha dato esito negativo ma le indagini proseguono.