Spazio Conad Conca d’Oro cambia gestione e si rinnova

2' DI LETTURA

Apre le porte il rinnovato Spazio Conad Conca D’Oro: un’offerta commerciale ancora più ricca, innovativa e diversificata, in una struttura più funzionale, in grado di offrire qualità e servizio, valorizzando i prodotti locali e le eccellenze del territorio.

Il punto di vendita Spazio Conad riapre dopo i lavori di ristrutturazione con una nuova gestione affidata al noto imprenditore Donato Abbate, socio Conad e proprietario di altri punti vendita nella città, fortemente radicato sul territorio palermitano. “Con questa nuova veste vogliamo offrire ai nostri clienti un punto di vendita ancora più accogliente, ampio, potenziato nell’offerta dei freschissimi, nostro fiore all’occhiello, mettendo a disposizione tutta la professionalità e la cortesia che da sempre ci contraddistinguono” – dichiara Donato Abbate.

Spazio Conad, con i suoi 4.700 mq di superficie di vendita, è il format ideale per un’esperienza di spesa più completa, caratterizzata dall’innovazione sia di prodotto che di servizio, dalla forte valorizzazione dei prodotti tipici, locali e freschissimi e dall’attenzione crescente alle nuove esigenze di consumo rivolte al benessere.

“Siamo entusiasti– dichiara Vittorio Troìa, Direttore Area Sicilia PAC2000A Conad– di comunicare la riapertura dello Spazio Conad a Palermo, parte di un ambizioso programma di investimenti volto a consolidare la nostra presenza sul territorio con la ristrutturazione della rete di vendita attuale e un chiaro impegno verso l’innovazione, la sostenibilità, il localismo e il servizio al cliente con un’offerta multicanale, che spazia dal negozio di vicinato alle grandi superfici per soddisfare ancora meglio le esigenze di tutti i consumatori. Abbiamo appena inaugurato un punto vendita in provincia di Messina, a breve ne inaugureremo altri due nell’agrigentino e a fine mese riapriremo lo Spazio Conad di Catania, dopo un importante lavoro di ristrutturazione”.

Nello Spazio Conad di Palermo i clienti troveranno una ricca offerta assortimentale, con particolare attenzione a specialità ed eccellenze alimentari della tradizione locale, oltre che un’importante area extra-alimentare per completare l’esperienza di acquisto. Grande enfasi sui reparti freschi e freschissimi, come ortofrutta, forno e pasticceria, gastronomia calda e fredda, macelleria e pescheria. Integrati nel punto vendita la Parafarmacia Conad e un corner specializzato per la vendita di gioielli.

Spazio Conad è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21.