Spedizione punitiva, pestato bracciante agricolo

Indagano i carabinieri.

AGRIGENTO – Spedizione punitiva a Castrofilippo, nell’agrigentino, dove un bracciante agricolo di quarantanove anni è stato selvaggiamente picchiato in casa con calci, pugni e anche con una mazza da baseball. L’uomo, stramazzato al suolo dolorante e sanguinante, è stato soccorso dai sanitari del 118 chiamati dai familiari e trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di alcune settimane a causa dei traumi sparsi sul corpo.

I carabinieri della locale stazione, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato gli autori del pestaggio. Si tratta di padre e figlio originari di Riesi, 49 e 22 anni, entrambi operai. Adesso devono rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali, minacce e violazione di domicilio.

Non è ancora chiaro il motivo alla base dell’aggressione. Padre e figlio, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero intrufolati all’interno dell’abitazione dell’agricoltore poco prima dell’ora di pranzo. In breve tempo la discussione sarebbe degenerata sfociando in un vero e proprio pestaggio.