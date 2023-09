Sperlinga, chiude la scuola dell’infanzia: scoppia la protesta

La decisione è stata presa dall’ufficio scolastico di Caltanissetta-Enna

SPERLINGA (ENNA) – La scuola dell’infanzia di Sperlinga, piccola comunità montana nella provincia di Enna, è per il momento chiusa. La decisione è stata presa dall’ufficio scolastico di Caltanissetta-Enna.

L’ufficio ha deciso di chiudere la scuola, aggravando una situazione che a Sperlinga non è semplice. La cittadina ‘soffre’ per la mancanza di servizi adeguati: non è previsto, infatti, un trasporto pubblico affidabile che colleghi Sperlinga ai comuni limitrofi di Nicosia e Gangi durante gli orari scolastici.

Il sindaco di Sperlinga, Giuseppe Cuccì, insieme ai genitori degli alunni guida la protesta e sottolinea la necessità di considerare il futuro dei giovani come il costo più alto di questa scelta.