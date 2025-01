Spettacolo al Teatro Puglisi per raccogliere fondi in favore dell’Ail

A presentare Antonio Panzica

PALERMO – Spettacolo di beneficenza al Teatro Marcello Puglisi (Piazza San Marino), nella giornata di venerdì 31 gennaio, organizzato per raccogliere fondi in favore dell’AIL Palermo Trapani. I fondi serviranno per sostenere i progetti dell’associazione che, quotidianamente, affianca i pazienti e i loro familiari nel percorso di cura.

Lo spettacolo sarà presentato da Antonio Panzica e andrà in scena “Un nome da Equino l’orso” di Anton Cechov. Il costo per l’acquisto del biglietto sarà di 10 euro. Oppure si potrà fare una donazione e prenotare immediatamente il biglietto cliccando il seguente link https://ailpalermo.it/shop/artist-ail/