Palermo, il nuovo inizio contro lo Spezia: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

PALERMO – Tre colpi di mercato di spessore per trovare la svolta in campionato. Il Palermo scende in campo allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia per affrontare la squadra bianconera che finora, tra le mura amiche, non ha mai perso una partita. Una sfida difficile ma che può dare il via a un’inversione del trend negativo della compagine rosanero.

Il trend negativo

Brunori e compagni sono reduci da due sconfitte consecutive, che diventano quattro di fila allargando il cerchio alle ultime uscite fuori casa. Il dato ancora più significativo, però, sono le dieci debacle totali subite ad oggi dal Palermo nel campionato di Serie B. Troppe se si considerano le ambizioni di inizio stagione, quando il club di viale del Fante era proiettato alla promozione diretta in Serie A.

Adesso, però, contro lo Spezia si gioca la prima partita dopo la fine della sessione invernale di calciomercato. Una finestra trasferimenti che il Palermo ha chiuso col botto grazie agli arrivi di Audero, Magnani e Pohjanpalo. Tre giocatori tutti provenienti dal massimo campionato italiano che alzano il livello qualitativo e caratteriale della squadra guidata da mister Dionisi.

L’attesa della svolta

I tifosi rosanero e gli addetti ai lavori adesso si aspettano la svolta. Con acquisti di questa caratura diventerà difficile accettare ulteriori passi falsi in campionato. Certo, la gara contro il club ligure attualmente terzo in classifica non sarà una passeggiata, ma sarà senza dubbi il primo approccio a un nuovo “mini campionato” del Palermo.

Il rush finale di stagione verso le ultime quattordici partite della regular season diventerà fondamentale per definire come la società del CFG arriverà alla fase dei playoff. Fallita la possibilità di raggiungere la Serie A direttamente tramite le prime due posizioni, adesso il Palermo ha tutte le carte in regola per puntare in alto in vista degli spareggi promozione. La parola, dunque, spetta al campo.

Le probabili formazioni

Mister D’Angelo schiera i suoi con il 3-5-2. Due gli ex rosa in campo, ovvero Mateju nei tre dietro ed Elia esterno a tutta fascia. La cabina di regia è affidata al metronomo Salvatore Esposito, mentre Lapadula sarà titolare dopo il suo trasferimento dal Cagliari.

Modulo speculare per Alessio Dionisi. Subito in porta Audero dal primo minuto, così come Magnani in difesa (già sceso in campo contro il Pisa). In mezzo al campo dovrebbe tornare Gomes, ma occhio alla possibilità di rivedere Blin. Coppia d’attacco con Brunori e Pohjanpalo.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisnieski, Hristov, Mateju; Elia, Vignali, S. Esposito, Cassata, Reca; P. Esposito, Lapadula.

PALERMO (3-5-2): Audero; Magnani, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Pohjanpalo.