Condiviso e sottoscritto un documento in vista della stagione balneare

PALERMO – La previsione di uno spazio della spiaggia stabilmente dedicato alle persone con disabilità, l’estensione della battigia libera per garantire il passaggio lungo la costa, il coinvolgimento dei concessionari nelle attività di manutenzione e l’individuazione di una soluzione per la manutenzione ordinaria del lungomare.

Gli obiettivi

Sono gli obiettivi fissati, per il futuro di Mondello, nel corso della conferenza dei capigruppo tenutasi tra tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale . Al termine è stato condiviso e sottoscritto un documento relativo alla gestione in vista della stagione balneare 2026. Il presidente si è impegnato a trasmetterlo al sindaco perchè diventi un contributo istituzionale dell’intera assemblea nel confronto con la Regione siciliana.

“Il documento – si legge in una nota – nasce dalla consapevolezza dell’importanza che la spiaggia di Mondello riveste per Palermo, non soltanto come luogo simbolo della vita sociale e turistica, ma anche come bene pubblico da tutelare e valorizzare nell’interesse dell’intera comunità”.