 Spiaggia di Mondello, pronto il ricorso al Tar della Italo Belga
Spiaggia di Mondello, pronto il ricorso al Tar della Italo Belga

I legali della società chiederanno la sospensione della decadenza della concessione
PALERMO
di
PALERMO – Gli avvocati della Italo Belga, società che ha gestito un’ampia porzione della spiaggia di Mondello, a Palermo, oggi depositeranno il ricorso al Tar di Palermo contro il decreto di decadenza della concessione firmato dalla Regione Siciliana nei giorni scorsi.

L’Italo Belga chiede la sospensione del provvedimento anche “in ragione dei rilevanti danni economici e reputazionali che ne derivano, a partire dalle ricadute sui lavoratori e sull’organizzazione aziendale”. 

La Società ritiene che le motivazioni addotte dalla Regione “risultino non aderenti alla realtà dei fatti e sproporzionate, e saranno puntualmente contestate nelle sedi competenti. Si tratta, peraltro, del primo atto compiuto e direttamente impugnabile formalmente notificato alla società dall’inizio della vicenda, finora discussa prevalentemente fuori dalle sedi competenti”. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
