Spitalieri eletto segretario della Fisascat Cisl Palermo-Trapani

Scelti anche due componenti della segreteria

Stefano Spitalieri è stato eletto segretario generale della Fisascat Cisl Palermo-Trapani. Per Spitalieri, che guida anche la segreteria regionale, si tratta di una conferma. Nel corso del congresso che si è tenuto all’hotel San Paolo Palace di Palermo, alla presenza del segretario nazionale Davide Guarini, Laura Romano e Salvatore Marrone sono stati eletti componenti della segreteria.

“Ci siamo assunti e ci assumeremo la responsabilità di non abbandonare nessuno forti del principio che il lavoratore va assistito al di là dell’ammontare della quota sindacale versata – ha spiegato Spitalieri nella relazione introduttiva – perché spesso è proprio quel lavoratore che ha più bisogno del sindacato”.

“Sono convinto – ha aggiunto – che il sindacato stesso debba promuove cultura, dialogo, riflessione, formazione, informazione, aggiornamento, confronto, esigenze della persona nella loro concretezza materiale, intellettuale e umana, senza il filtro di ideologie predefinite e in autonomia dalle rappresentanze partitiche”.

“Un sindacato, il nostro, veramente autonomo dal potere politico ed economico; che negozia, lotta e partecipa per via democratica alla vita dentro le imprese e nelle comunità locali, in risposta ad una politica spesso assente e che, in alcuni casi risulta miope ai bisogni della società – ha concluso -. Dobbiamo continuare la nostra azione sindacale nella strada già intrapresa in questi anni, continuando a portare nei luoghi di lavoro e nelle trattative, l’idea della rivoluzione morale e culturale all’insegna della legalità”.