Sport come strumento di inclusione, torna “Banca Generali – Un campione per amico”

ROMA (ITALPRESS) – Trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione, mettendo al centro ragazzi e ragazze che avranno l’opportunità di vivere lo sport come strumento di inclusione, benessere e corretti stili di vita. E’ stata presentata oggi, presso il Salone d’Onore del Coni, la 25^ Edizione di “Banca Generali – Un campione per amico”, progetto in collaborazione con Sport e Salute Spa, che farà tappa in 12 piazze italiane e che si pone come terapia d’urto per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività sportiva, in piena sintonia con quanto sancito dall’art. 33 della Costituzione italiana. Ambasciatori di questo importante messaggio saranno cinque grandi campioni dello sport azzurro: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Leandro Castrogiovanni e Maurizia Cacciatori.

A partire da giovedì 22 aprile oltre 10 mila bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia saranno coinvolti nel più importante evento nazionale dal carattere sportivo-educativo: tennis, rugby, calcio e volley saranno le discipline in cui i giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di sport e di vita. Il tour, sostenuto anche da Salugea, Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas e Fila, prenderà il via da Livorno e si snoderà lungo tutta la penisola toccando 12 tra le più belle piazze del nostro Paese.

Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti dei più giovani, scegliendo di affiancarsi, per il quindicesimo anno consecutivo, alla manifestazione Un Campione per Amico, rafforzando in questa nuova edizione l’impegno verso l’educazione finanziaria. Durante la kermesse i bambini riceveranno in omaggio il libretto ‘Tesori da scoprire! Guida al risparmio e ai mercatì, pensato per illustrare ai più piccoli i concetti del risparmio, per riflettere sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo in modo responsabile, e per approfondire, in classe e in famiglia e in modo divertente, questi temi spesso complessi anche per gli adulti.

“Siamo lieti di continuare ad affiancare questo progetto straordinario, arrivato ormai alla sua venticinquesima edizione. Un quarto di secolo in cui i campioni hanno portato in centinaia di piazze italiane lo spirito e i valori dello sport, della voglia di stare assieme, di sentirsi parte attiva di una comunità e di fare squadra all’interno di ciascun territorio, grande e piccolo, del nostro Paese – ha detto Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e direttore generale di Banca Generali -. Una kermesse che da sempre sprigiona un entusiasmo e un’energia unici e che quest’anno si rinnova grazie alla partecipazione di nuovi partner e all’impegno delle istituzioni pubbliche a sostegno dello sviluppo della cultura sportiva. Novità dirette ad allargare ancora di più la platea dei giovanissimi e non solo che potranno incontrare i campioni e ricevere il loro esempio di impegno, disciplina e sacrificio. Elementi universali propri anche del nostro lavoro al fianco delle famiglie, per accompagnarle nelle sfide legate al risparmio. I nostri banker ogni giorno si impegnano, come un campione-coach, a guidare i nostri clienti verso gli obiettivi prefissati con responsabilità e forti di una consolidata relazione di fiducia”. “In un mondo sempre più complesso, con variabili geopolitiche che condizionano sempre di più l’economia e i mercati, crediamo sia importante rafforzare l’opera di sensibilizzazione, anche attraverso lo sport e, nel nostro piccolo, promuovere l’educazione finanziaria come primo passo che aiuti a formare una coscienza attenta al risparmio e alla sua protezione nel tempo”, aggiunge.

“Un campione per amico è un’iniziativa che incarna in modo straordinario ciò che lo sport dovrebbe essere sempre: un bene comune, vivo, accessibile, capace di entrare nelle piazze e nella quotidianità delle persone. E’ qui che lo sport smette di essere spettacolo e torna ad essere comunità, incontro, energia condivisa tra generazioni diverse – sottolinea l’Ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris -. Con il progetto ‘Sport Illuminà stiamo andando esattamente in questa direzione: riportare lo sport al centro della vita delle città e delle persone, senza alcuna barriera economica o sociale. Perchè lo sport non appartiene a pochi, ma a tutti. E’ inclusione, è benessere, è crescita collettiva, è vita. E tutto parte da lì, da un pallone, da un gioco, dal sorriso e dal divertimento dei bambini: è da quella semplicità che nasce il futuro dello sport”.

Poi l’intervento del campione e ideatore del progetto, Adriano Panatta: “Siamo giunti alla 25^ edizione di ‘Un Campione per Amicò, quindici al fianco di Banca Generali, con la quale si è instaurato un rapporto solido e duraturo, ma è sempre una grandissima emozione poter attraversare l’Italia da Nord a Sud, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all’aria aperta colorando con i loro sorrisi le più belle piazze italiane. Un percorso che da questa edizione si avvale di un altro partner importante come Sport e Salute Spa, con la quale condividiamo la visione di un’attività sportiva che sia di tutti, per tutti e con l’obiettivo di promuovere corretti e sani stili di vita. Il nostro obiettivo, inoltre, è anche quello di favorire attraverso il gioco, la condivisione, l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto, tutti valori fondanti dello sport ma soprattutto della vita. E’ bellissimo, poi, vedere come ‘Un Campione per Amicò, continui a crescere ogni anno. Più città coinvolte e una partecipazione sempre più attiva di ragazzi e ragazze che sono i veri protagonisti della manifestazione”. “Quest’ultimo aspetto – ha evidenziato Panatta – è il vero elemento trainante di un progetto che ormai si è inserito nell’agenda sportiva del Paese, perchè quando andiamo nelle piazze d’Italia giochiamo con ciascun bambino, parliamo con i loro insegnanti, con i genitori, desideriamo regalare a tutti dei momenti di spensieratezza in una società come quella attuale, sempre più divisiva e dove andiamo tutti sempre troppo veloci. Per questo è fondamentale comprendere che il benessere fisico e cognitivo dei bambini dipende molto dallo stile di vita di chi sta loro vicino, che spesso diventa un modello da imitare”.

“Per noi il progetto “Un Campione per Amico” ha un’importanza fondamentale. Sono 15 anni che lo sosteniamo: in questo periodo abbiamo fatto già 240 tappe coinvolgendo 230 mila bambini e ragazzi. Quest’anno ripartiamo con 12 tappe e crediamo veramente che questo progetto leghi la vicinanza del territorio con i valori di inclusione, competizione e ambizione che rispecchiano lo sport, il tutto inserito in una logica sana – ha detto Stefano Lenti, Responsabile reti commerciali di Banca Generali – Apprezziamo anche l’idea di poter fare un parallelo tra il nostro lavoro e la metafora dello sport, dove il sacrificio può portare a raggiungere gli obiettivi che ci si pone”.

L’edizione 2026 di “Banca Generali – Un Campione per Amico” toccherà complessivamente tra aprile e ottobre, 12 città: Livorno (22 aprile); Como (29 aprile); Rimini (5 maggio); Belluno (14 maggio); Sanremo (20 maggio); Martina Franca (28 maggio); Bologna (4 giugno); Altamura (30 settembre), Faenza (7 ottobre), Pistoia (14 ottobre), Vicenza (21 ottobre) e Mantova (28 ottobre). Il format rimane invariato: nelle più belle piazze italiane saranno allestiti quattro campi (di dimensioni ridotte) da tennis, volley, calcio e rugby, ci sarà animazione, musica e gadget. Una mattinata di sport e di spensieratezza. Nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Anche quest’anno è inoltre confermato il patrocinio del CONI.

Grazie all’organizzazione di RG e alle partnership che ha saputo stringere con le Istituzioni, l’evento è diventato negli anni una delle più importanti iniziative che legano lo Sport al mondo della Scuola. Il suo successo è infatti scritto nei numeri: 24 edizioni in archivio, più di 240 tappe già percorse, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città, ma soprattutto circa 230 mila bambini coinvolti.

Alla conferenza erano inoltre presenti, tra gli altri, Lorenzo Marzoli, Direttore della Direzione Sport nei Territori di Sport e Salute, Stefano Lenti, responsabile delle Reti commerciali di Banca Generali, Michele Seghizzi, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Banca Generali, l’Assessore allo Sport del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini, l’Assessore Scuola Formazione e Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, e l’associazione ‘Siamo Delfinì, che intende dare il suo contributo per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo.

– foto mec/Italpress –

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