Sport e inclusione, 200 studenti coinvolti nel progetto TumíAmí

L'iniziativa alla scuola Perez-Madre Teresa di Calcutta

PALERMO – Hanno partecipato circa 200 studenti , di cui 30 in maniera assidua, al progetto sportivo di “TumíAmí” all’Ics Perez Madre Teresa di Calcutta di Palermo, pensato come strumento di aggregazione e crescita e inclusione in un contesto di fragilità sociale a rischio di devianza.

“Questo progetto si inserisce in attività già strutturate nella scuola – spiega la Dirigente scolastica Sabrina Marino- ed è stato un arricchimento ulteriore, un utile strumento di contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica. I nostri studenti hanno avuto un ulteriore spazio per incontrarsi il pomeriggio; il progetto iniziato già da tempo sta dando i suoi frutti e continuerà fino a fine anno scolastico. Gli studenti possono confrontarsi su un terreno neutro, con educatori esterni, non sono soggetti a valutazione ma li aiuta a crescere” .

Badminton protagonista

“Ringrazio la Life and Life per avere coinvolto la associazione sportiva Piume D’ Argento – spiega il presidente Paolo Caracausi – con il Badminton, sport che si pratica con le racchette e il volano. Abbiamo coinvolto tantissimi bambini e bambine (8, 9, 10 anni) che stanno portando avanti con grande sacrificio e interesse questo sport, molti sono anche molto capaci, siamo molto contenti. A giugno prevediamo di fare una gara, metteremo tutti i bambini in competizione tra di loro. A tutti daremo un gadget, ai più bravi contiamo di dare un premio speciale, per invogliare questi bambini a praticare il Badminton anche ai massimi livelli”.

“Il Progetto TumíAmí ideato e promosso da Life and Life – sottolinea la Vice Presidente Valentina Cicirello- è stato finanziato dall’ assessorato Regionale della Famiglia, della Politica Sociale e del Lavoro. È stato scelto il Badminton perché tra gli studenti del ICS Perez Madre Teresa di Calcutta c’ è una grossa componente di bengalesi e in Bangladesh questo è uno sport molto diffuso. Nell’ occasione abbiamo anche donato , per conto della Regione Sicilia , diversi attrezzi sportivi per mini volley tra cui una struttura portatile , 14 palloni , 40 casacchine”.