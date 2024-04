Il progetto ha ricevuto l'ok della Giunta

PALERMO – La Sicilia ‘in volo’ sulla Neos Air, la compagnia che da domenica 9 giugno riporterà in vita il collegamento diretto Palermo-New York. La Regione sta pensando di lanciare una campagna pubblicitaria che comprende l’acquisto di spazi sugli aerei gestiti dalla compagnia aerea italiana nata nel 20021 e parte di Alpitour World . Quello allo studio presso il dipartimento regionale del Turismo è un ‘Progetto di promozione integrata negli Stati Uniti d’America’, in collaborazione con Enit, Agenzia nazionale del turismo che cura la promozione dell’immagine turistica italiana all’estero.

Il budget per la pubblicità sugli aerei Neos

Il progetto ha ricevuto l’apprezzamento della giunta regionale. Un passaggio obbligato, quest’ultimo, dopo l’atto di indirizzo emanato lo scorso anno che impose a tutti gli assessorati di investire “preventivamente” la Giunta per tutti i programmi di comunicazione. La Regione intende investire 140mila euro (Iva esclusa) per un progetto in due step: l’acquisto di spazi pubblicitari sui 16 Boeing che compongono la flotta di Neos Air, poi gli incontri con gli operatori turistici che aderiranno a un avviso pubblico. La campagna di promozione, inoltre, prevede dei momenti istituzionali di lancio a New York e, forse, a Los Angeles. Da decidere le modalità con le quali spendere i 140mila euro di budget previsti dal dipartimento: dalla personalizzazione delle fusoliere alla messa in onda di video promozionali sui voli Neos Air.

La Sicilia e il turismo Made in Usa

Alla base della decisione di investire sulla compagnia che ha ripristinato il collegamento tra il Falcone-Borsellino di Palermo e il JFK di New York ci sono alcuni dati sul turismo internazionale in Sicilia. Nel 2022, infatti, i visitatori a stelle e strisce si sono posizionati al terzo posto nella classifica dei pernottamenti nelle strutture ricettive siciliane e i dati parziali del 2023, secondo la Regione, “assecondano il trend positivo”. Dal dipartimento Turismo, inoltre, azzardano una previsione: la stima del turismo in entrata dal Nord America si aggirerà per il 2023 “intorno al milione di presenze”.

Il collegamento Palermo-New York

I collegamenti da Palermo a New York saranno assicurati da due voli settimanali, il martedì e la domenica, mentre il New York-Palermo è programmato per le giornate di lunedì e il sabato. La rotta sarà effettuata grazie a due Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti: saranno quindi 710 i posti a disposizione dei passeggeri ogni settimana.