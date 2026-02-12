E' accusato di furto aggravato, la polizia ha fatto intervenire i tecnici dell'Enel

CATANIA – La polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni. Gli agenti lo hanno sorpreso con il flex ancora in mano, davanti ad una cabina elettrica di via Acquedotto Greco. L’arresto è arrivato nel corso dei controlli degli agenti delle Volanti, per evitare il fenomeno dei furti dei cavi di rame.

In piena notte, durante un’attività di pattugliamento del territorio. I poliziotti hanno notato una serie di movimenti sospetti nei pressi della cabina elettrica. Per questo, hanno approfondito i controlli, scorgendo il 34enne in azione con il flex per tagliare più agevolmente i cavi di rame.

L’intervento degli elettricisti e la cattura

Hanno chiesto l’intervento del personale tecnico della società di distribuzione dell’energia elettrica. Gli elettricisti hanno constatato il furto di due metri di cavi di rame. Con un grave danno per l’apparecchio e il serio rischio di provocare un pesante disservizio sull’intera rete.

Durante l’ispezione effettuata dai poliziotti nei pressi della cabina, è stato trovato uno zaino con ulteriori arnesi utilizzati. Forse voleva scassinare l’apertura della stessa cabina elettrica. L’uomo è accusato dagli agenti dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico di furto aggravato. Il 34enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere processato per direttissima.