“La stagione dei tulipani”, a Catania la proiezione in anteprima nazionale

Il film è stato proiettato al Cinestar ai Portali

CATANIA – “La stagione dei tulipani” ha riscosso consensi e commozione durante la sua proiezione in anteprima nazionale, riservata alla stampa e a ospiti selezionati al Cinestar ai Portali. “Il mediometraggio – hanno spiegato nel corso della presentazione il regista Franco Di Blasi e la produttrice Melania La Colla – vuole suscitare attenzione sulla sempre più difficile condizione della donna e anche stimolare solidarietà di genere, fondamentale per non isolare le coraggiose vittime che denunciano”. Stando alle reazioni registrate tra il pubblico, l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

La stagione dei tulipani, il film

“La stagione dei tulipani è un film leggero, ricco di messaggi positivi e pieno di dolcezza. Pur attraversando gli anni e le generazioni, riesce con lauta indifferenza ad infischiarsene letteralmente del tempo, servendo allo spettatore la possibilità di riflettere intorno a una questione di drammatica attualità in questi anni”, ha commentato il giornalista e cineasta Francesco Santocono.

Si tratta di una produzione cinematografica, interamente girata nel Catanese, che affronta tematiche del passato e attuali, come la violenza domestica: fisica, psicologica, verbale e sessuale. La storia racconta le tristi vicende di Maria Stella, una donna siciliana, nata a metà degli anni ‘50, la quale, dai 12 anni in avanti, subisce violenze di ogni genere, da parte del padre, del marito, e di altre figure maschili che ruotano nella vicenda.

Il film, che si sviluppa in un susseguirsi di colpi di scena, nasce con l’intento di sensibilizzare i più giovani, in particolare, sul tema della violenza di genere, attraverso la visione di un mediometraggio che racconta una storia a più voci, protagoniste donne vittime di abusi. Regia di Franco Di Blasi che con Melania La Colla, autrice del soggetto, ha curato la sceneggiatura; la direzione della fotografia è di Giuseppe Di Blasi, che ha dosato con sensibilità ed efficacia il bianco e nero.

Gli attori

Corposo il cast di attori: Loredana Marino, Alice Ferlito, Tiziana Giletto, Maribella Piana, Noemi Giambirtone, Santo Santonocito, Carmelo R. Cannavò, Giuseppe Brancato, Maria Grazia Cavallaro, Giovanna Valenti, Diego Cannavò, Roberta Nanni, David Cannavò, Marco Spampinato, Indira ShivaMandi, Roberto Nanfitò, Caterina La Rosa. Musiche originali del maestro Gabriele Denaro, che in occasione della proiezione, presentata da Roberto Nanfitò, ha eseguito alcuni brani, tra cui l’inedito, tema principale del film. Il cantante palermitano Roberto Di Laura è intervenuto con due brani, accompagnato dal maestro Marco Modesto.

L’anteprima ha già suscitato apprezzamento e interesse da parte di numerosi operatori culturali e sociali, che hanno chiesto la proiezione di “La stagione dei tulipani”.

Tra i tanti ospiti, in rappresentanza del sindaco del Comune di San Giovanni la Punta, Antonino Bellia, è intervenuto il consigliere comunale, Pietro Gullotto, e Angelo Villari, presidente dell’associazione “Comunità in progresso”.