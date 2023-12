Stasera si gioca Messina-Catania, i convocati di Lucarelli: c’è pure Di Carmine

Un derby crocevia per entrambe le formazioni

CATANIA – L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato venticinque calciatori per la sfida al Messina, in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio “Franco Scoglio” e valevole per la diciassettesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Rossoazzurri da ieri in ritiro pre-gara.

Il tecnico degli etnei recupera in extremis l’attaccante Di Carmine: ed anche se un impiego dal primo minuto appare complicato, di certo il centravanti del Catania entrerà perlomeno a partita in corso.

I convocati

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

17 Dubickas

19 Deli

20 Popovic

22 Livieri

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni

Mercoledì la Coppa

E già lunedì pomeriggio, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Catania-Pescara, Quarto di finale della Coppa Italia Serie C 2023/24 in calendario per mercoledì 13 dicembre alle 20.30.

