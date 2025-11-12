Stati generali dell’infanzia, allo Zen l’iniziativa di 29 associazioni

L'incontro presso il teatro parrocchiale

PALERMO – Si terrà il primo dicembre alle ore 15.30, presso il Teatro della Parrocchia San Filippo Neri nel quartiere Zen di Palermo , l’incontro degli “Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche Giovanili”.

L’iniziativa è promossa da una rete di 29 organizzazioni della società civile – associazioni, cooperative, parrocchie e singoli cittadini e cittadine – che operano quotidianamente per i diritti e il futuro dei e delle più giovani della città.

Per i promotori dell’iniziativa, “la devianza è un grido amplificato del disagio sociale: la risposta non può che essere sociale, agendo sulle cause con una rete di comunità. Garantire pari opportunità di apprendimento, cultura e socialità è un impegno che riguarda l’intera città”.

Da qui, una serie articolata di proposte per un dialogo con e fra tutti gli attori cittadini, “per la realizzazione di un Piano comunale condiviso, promuovendo un welfare di comunità che ponga al centro i bisogni e le aspirazioni delle giovani generazioni”.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il documento promosso dagli organizzatori rivolto a tutti i soggetti firmatari dell’Accordo di programma per l’Infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo – il Comune stesso, l’Asp, la Prefettura, il Tribunale per i Minorenni, l’Ufficio Scolastico regionale, l’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni – affinché si avvii un confronto e un dialogo pubblico che coinvolga tutta la comunità educante.