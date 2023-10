Stefano Finocchiaro, il futuro più green dell’Italia comincia da Gruppo Altea

4' DI LETTURA

Oltre quindici anni di esperienza nello sviluppo e organizzazione di business, con particolare focus alla gestione di impresa nel settore delle rinnovabili. Il biglietto da visita di Stefano Finocchiaro, Ceo di Gruppo Altea, che vede la transizione energetica come scelta responsabile per il futuro più “green” dell’Italia.

È nel 2009 quando decide di fondare una nuova realtà. L’obiettivo è quello di fornire una struttura efficiente e completa a quanti vogliono investire nelle energie rinnovabili. Grazie all’ausilio di professionisti altamente specializzati e all’esperienza maturata negli impianti. Più di mille quelli installati da Gruppo Altea, cercando le soluzioni migliori e più all’avanguardia, per un portfolio ampio che comprende privati cittadini e aziende. Dalle Pmi ai grandi player sul territorio.

Ing. Stefano Finocchiaro

«Proprio grazie ai nostri valori e al nostro modus operandi,» sottolinea l’ing. Finocchiaro «siamo riusciti a fidelizzare una vasta clientela offrendo professionalità e prodotti all’avanguardia. Gruppo Altea ha infatti un occhio continuamente proiettato al futuro e alle innovazioni tecnologiche. Col sogno di vedere molto presto una Sicilia più “green” grazie ai nostri prodotti.»

È con questa consapevolezza che l’azienda Esco con sedi a Catania e Trento si occupa di impianti fotovoltaici, promuovendo soprattutto la transizione energetica sostenibile. Dalle periferie della Sicilia, rivendica altresì il ruolo di centralità e il grande potenziale ancora inespresso nel campo delle rinnovabili espandendosi su larga scala.

In possesso dell’attrezzatura e del know-how necessari, Gruppo Altea sta già iniziando ad installare al di fuori dell’Isola focalizzandosi sui grandi impianti e parchi fotovoltaici. L’obiettivo è quello di attestarsi come realtà nazionale leader nel settore.

Dalla progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici su tutta l’Isola ai servizi di consulenza energetica su Gac, luce e gas, bandi e incentivi statali/europei. Dalla installazione e gestione di stazioni di ricarica intelligenti per veicoli elettrici al solare termico per il risparmio sull’acqua calda sanitaria sfruttando l’energia del sole. Dalla fornitura e posa di caldaie a condensazione, per ottimizzare il consumo di gas, ai climatizzatori e pompe di calore ad alta efficienza energetica.

«Investire nell’efficienza energetica, installare un impianto fotovoltaico in azienda, non è solo la soluzione temporanea a problemi quotidiani. È l’anello di congiunzione con il futuro.» continuando il Ceo di Gruppo Altea «Gli incentivi e i finanziamenti per le aziende, poi, arrivano a chi sa come intercettarli facendosi trovare pronto.»

Investire nel fotovoltaico significa scommettere sul futuro assicurando indipendenza energetica alla propria azienda ed energia gratis per almeno tre decadi. E il rientro dei costi avviene generalmente in quattro-cinque anni dall’acquisto dell’impianto. Per le imprese virtuose esistono inoltre diverse agevolazioni: credito d’imposta, reverse charge, Nuova Sabatini, Decreto Fer1 e gli incentivi a favore delle comunità energetiche.

Autoproduzione è sinonimo di risparmio. Con il merito di contribuire alla salvaguardia del pianeta diminuendo le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Ne consegue un significativo ritorno d’immagine, utile ad ampliare il proprio business raggiungendo ulteriori segmenti di mercato.

Perché, per un’azienda energivora, risparmiare in bolletta è sicuramente il vantaggio più immediato ed evidente di un impianto fotovoltaico, ma non è il solo. Per assicurarsi benefici nel lungo termine, servono soprattutto esperti che supportino questa stessa visione, che facciano da trait d’union tra imprese e gestori energetici. Occorrono professionalità che facilitino la realizzazione degli impianti.

Una filosofia che contraddistingue la proposta di Gruppo Altea, con una metodologia per step affinata nel tempo. Alla base un team di persone che sono il capitale più prezioso. L’esperienza maturata da una squadra vincente che fa la differenza anche e soprattutto nel modo di approcciarsi al cliente. Massima trasparenza, cordialità e professionalità. Sempre col sorriso sulle labbra e pronti ad accettare persino le sfide più ardue.

Un servizio quanto più completo ed efficiente, che va dalla presentazione dell’azienda alle proposte di soluzioni su misura. Dalla progettazione degli impianti all’installazione del prodotto fino alla cura degli aspetti fiscali e finanziari. E – non da ultimo – l’assistenza clienti, a garanzia del rispetto degli elevati standard di qualità offerti.

«Questo è lo spirito di Gruppo Altea e di chi ne entra a far parte. Trasmettere la voglia di innovarsi per migliorare sé stessi, gli altri e l’ambiente in cui si vive.» Parola di Stefano Finocchiaro.

