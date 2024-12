Stellantis nella bufera, il Parlamento chiama Elkann: crollo in Borsa

Salvini: offeso dalla gestione. Meloni: salvare l'occupazione

ROMA – Bufera su Stellantis, dopo le dimissioni di Tavares. Mentre il Parlamento chiama Elkann a riferire sulla crisi del gruppo automobilistico, Salvini lo attacca: “Sono offeso dalla sua gestione e quanto sta accadendo è disgustoso”, afferma il ministro dei Trasposti. “Difenderemo occupazione e indotto”, assicura la Meloni. E il titolo perde il 6,3% in Borsa. Nuovo forte calo delle vendite in Italia, pari al 24,6%.

Intanto, per la seconda volta in un anno, un giudice ha bocciato la paga record da 55,8 miliardi di dollari che il board degli azionisti di Tesla aveva approvato per il proprio chief executive Musk.