Stm, stato agitazione indetto dalla Uilm per blackout in conto ferie

La nota del segretario territoriale, Giuseppe Caramanna

1' DI LETTURA

CATANIA – “Alla Stm di Catania va in conto ferie la chiusura impostata dalla recente emergenza idrica cittadina”. Lo afferma in una nota il segretario territoriale Uilm, Giuseppe Caramanna, parlando di “una scelta unilateralmente assunta a danno dei lavoratori dall’azienda, che non ha accettato le nostre proposte né tantomeno la richiesta di confronto da noi avanzata assieme alla maggioranza dei delegati di altra organizzazione” e proclamando per questo lo stato di agitazione”.

“Avremmo voluto giungere con il management di stabilimento – continua Caramanna – ad una soluzione quanto più condiviso rispetto alla decisione di utilizzare le spettanze individuali dei lavoratori per coprire la rinuncia forzosa ad alcuni turni di lavoro in seguito ai gravissimi disservizi dei giorni scorsi. L’ azienda non ha mai risposto ai nostri inviti, però ha magnanimamente concesso che le ferie non verranno conteggiate ai fini del calcolo per il bonus estivo. Peccato che le ferie concordate e concesse dall’azienda, oltre a quelle programmate nel periodo estivo, non vengono già conteggiate ai fini del bonus estivo per effetto dell’accordo sui 21 turni sottoscritto alcuni anni fa!”.

“Ancora una volta – aggiunge – siamo costretti a denunciare un atteggiamento aziendale che denota mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Non riusciamo a capire, poi, perché disastri meteo e sue conseguenze debbano ricadere sulle spalle dei lavoratori senza neppure voler prendere in considerazione le alternative da noi proposte. Per la Uilm siamo di fronte a un diktat aziendale che costituisce un modo mascherato di smaltire le spettanze dei lavoratori snaturando essenza e finalità del diritto alle ferie. Inevitabile, allora, la protesta”.