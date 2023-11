Accordo Stm, la Uilm: “Illudere gli stagionali, un gioco pericoloso”

La nota del sindacato: "Stabilizzazioni ancora lontane"

CATANIA – Sull’accordo raggiunto tra Stm e alcune organizzazioni sindacali la Uilm di Catania sostiene che i lavoratori hanno ottenuto “poco, pochissimo”. In una nota firmata dal segretario generale Giuseppe Caramanna si legge: “La St Microelectronics può, se vuole, assumere gli stagionali. Ma non ha alcun obbligo. Nessuna certezza di passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato per gli stagionali, gli ex summer job, nel contratto integrativo aziendale che la Uilm non ha firmato. Questo va detto, per amore di verità. Far credere che la stabilizzazione è cosa fatta, illudere i lavoratori, è un gioco pericoloso”.

“Stm, nulla è cambiato”

“Appena avuta notizia della firma sull’intesa – prosegue Caramanna – ci eravamo impegnati a fare chiarezza, non appena ci sarebbe stato consentito di leggere un testo che nell’immediato ci era stato negato. Lo abbiamo fatto e vogliamo ribadire, oggi a maggiore ragione di ieri, che non comprendiamo chi canta vittoria. A chi spera legittimamente nell’assunzione in virtù di quell’integrativo vogliamo precisare che nulla è cambiato rispetto al passato”.

I contratti

“Nel dettaglio – dice ancora Caramanna – si predilige l’attivazione di contratti a tempo indeterminato, salvo sussistano peculiari ragioni e/o necessità tali da giustificare il ricorso temporaneo ad altre forme di lavoro, quali il tempo determinato. In questo secondo caso, specie in contesti come il manufacturing, le parti hanno concordato che quanti hanno maturato almeno nove mesi complessivi di contratto da summer job negli ultimi tre anni debbano essere considerati unicamente parte di un potenziale bacino non esclusivo a cui accedere al sorgere di esigenze aziendali e organizzative”.

Caramanna conclude: “L’integrativo, nero su bianco, è cosa ben diversa da ciò che qualcuno ha voluto raccontare. Ribadiamo oggi che i lavoratori hanno ottenuto poco, pochissimo, sia sotto il profilo salariale che dal punto di vista dei diritti contrattuali. E addirittura gli stagionali devono accontentarsi di una speranza, di una mera promessa. Così non va. Noi della Uilm non ci uniamo al coro!”