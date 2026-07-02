Storia della Targa Florio, il volume con le foto inedite

Un’opera omnia di 720 pagine a colori, con oltre 650 immagini in “grande formato” cartonato

PALERMO – Non solo una corsa di automobili che ha visto sfilare, per tre quarti del secolo scorso, i più grandi campioni di ogni tempo.

La Targa Florio era un rito che accendeva di entusiasmo la campagna siciliana, un teatro magnifico dove ogni anno si sfidavano prodigi dell’ingegneria chiamati alla conquista di un alloro che valeva molto più dei punti assegnati per il campionato mondiale dei costruttori di vetture sport e prototipo.

Era l’omaggio ad un’idea geniale e antica, intrisa di Futurismo vero, capace di coinvolgere la minuta gente quanto i più grandi artisti. Era il trionfo nella più dura e faticosa delle gare in calendario.

La sua storia romantica rivive in questo volume sotto l’aspetto sportivo, culturale, sociale e tecnico, corredata da valutazioni, spunti di cronaca inediti e da centinaia di immagini che restituiscono appieno il fascino di un’epoca che non deve essere dimenticata.

Un’opera omnia di 720 pagine a colori, con oltre 650 immagini (con moltissimi inediti) in “grande formato” cartonato.