Palermo. A causa di una caduta massi sul piano viabile, la strada statale 190 “Delle Solfare” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni tra i km 19,500 e 21,700 nel territorio comunale di Sommatino in provincia di Caltanissetta

Il personale di Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi e per le operazioni di rimozione dei massi per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza.