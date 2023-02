Etna, riapre la Mareneve ma con tante limitazioni

Via libera dalla Città metropolitana, i dettagli su chi transita e chi no

CATANIA – Riaperta la Mareneve, tra le strade chiuse sull’Etna a causa della neve caduta in abbondanza negli scorsi giorni. A darne comunicazione è il comune di Linguaglossa sul proprio profilo Facebook. Transito permesso al momento solo a mezzi leggeri e di soccorso.

I lavori sulla Mareneve

La riapertura di questa mattina arriva dopo un controllo da parte della Città Metropolitana di Catania sulla carreggiata della strada. Ancora ieri sera gli addetti ai lavori di sbancamento erano all’opera su diversi cumuli di neve difficili da eliminare, che ostavolavano il transito sulla carreggiata. Proseguono le verifiche su altre vie di comunicazione chiuse sul vulcano.

Il transito

Il traffico sulla strada è consentito, al momento, solo a mezzi leggeri e di soccorso. Sono quindi esclusi i pullman e i camper. L’accesso, si legge in una nota del comune di Linguaglossa, sarà comunque contingentato fino al riempimento delle aree adibite a parcheggio.

I controlli

Per questo motivo da stamattina si registrano lunghe file di auto: al bivio Quota Mille sono presenti pattuglie che fanno da filtro, controllando che le auto abbiano catene da neve o pneumatici invernali ed evitando il sovraffollamento delle aree di parcheggio di Piano Provenzana.

Le strade chiuse sull’Etna

Sull’altro versante, la Polizia locale di Nicolosi comunica che “il dispositivo per il controllo e la gestione della viabilità è stato rafforzato, con un filtro organizzato dalla pattuglia di Polizia Locale con circa una decina di Volontari di Protezione civile di varie Associazioni, in raccordo con il Comune di Nicolosi e la stradale. Si registra un flusso intenso di veicoli ma la polizia provvederà a contingentare l’accesso al Rifugio Sapienza in base alla disponibilità dei parcheggi”.