L'assessore Aricò: "I semafori sono ormai soltanto un brutto ricordo"

PALERMO – “I semafori sulla Palermo-Agrigento sono ormai soltanto un brutto ricordo. Oggi consegniamo agli automobilisti uno svincolo moderno che rende il tracciato della strada statale più veloce, fluido e sicuro”. Lo ha detto l’assessore regionale delle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, che stamattina ha presenziato all’inaugurazione del nuovo svincolo Manganaro sulla Palermo-Agrigento, insieme con il responsabile della struttura territoriale di Anas Sicilia, Nicola Montesano.

“Il lavoro del governo Schifani per dare alla Sicilia collegamenti viari moderni ed efficienti continua e il risultato di oggi è la conferma di un impegno costante e fruttuoso – sottolinea Aricò -. Ringrazio Anas per il nuovo obiettivo raggiunto”.

Eliminata ultima deviazione sulla statale 121

Stamattina, inoltre, con l’apertura del viadotto in corrispondenza dello svincolo Cefalà Diana-Godrano, è stata eliminata l’ultima deviazione in quel tratto della Ss 121 “Catanese”.

“Oggi si è chiuso un altro cantiere lungo questo asse stradale strategico per la Sicilia – aggiunge Aricò – e sono stati eliminati i restringimenti che causavano rallentamenti e disagi agli automobilisti. È un importante risultato reso possibile dal completamento di un’opera infrastrutturale complessa, con caratteristiche autostradali, grazie alle due carreggiate distinte”.

Il viadotto San Leonardo

“Ho avuto inoltre rassicurazioni da Anas che entro l’anno sarà completato anche il viadotto San Leonardo, ma i lavori in corso – conclude – non comportano comunque problemi per la circolazione”.