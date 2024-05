Strage di Casteldaccia: il Palermo con il lutto al braccio contro il Sudtirol

La gara è in programma venerdì 10 maggio a Bolzano

La strage di Casteldaccia provoca dolore e sgomento. Sono cinque le vittime che non ce l’hanno fatta nella tragedia accaduta nella giornata di lunedì 6 maggio a pochi chilometri di distanza da Palermo.

I vigili del fuoco hanno fatto in tempo a strappare alla morte il sesto operaio, che si trova ricoverato al Policlinico di Palermo in gravissime condizioni. Uno solo, infine, il superstite di questa triste vicenda.

Il Palermo calcio ha richiesto di poter commemorare la tragica scomparsa degli operai vittime della tragedia.

I calciatori rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio in occasione della prossima gara contro il Sudtirol, in programma a Bolzano venerdì 10 maggio (calcio d’inizio alle ore 20.30).