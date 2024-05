Il luogo della strage a Casteldaccia

Prime conferme dalle autopsie



PALERMO – Arriva la conferma. I polmoni degli operai morti a Casteldaccia erano completamente ostruiti. Il gas killer ha danneggiato in maniera irreversibile le vie respiratorie. L’idrogeno solforato prodotto dai liquami uccide in pochi secondi per asfissia.

Sono state eseguite all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo le autopsie su tre delle cinque vittime: Giuseppe La Barbera, Epifanio Alsazia e Ignazio Giordano. Le salme sono state restituite ai parenti che potranno organizzare i funerali. Quello di Giordano è già stato programmato per sabato, 11 maggio, alle 9:30 nella chiesa madre di Partinico.

Domani saranno eseguiti gli esami autoptici sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia.

Confermati, dunque, i primi sospetti che attribuivano all’idrogeno solforato la causa della strage nell’impianto di sollevamento delle acque nere nel paese in provincia di Palermo. La Procura di Termini Imerese ha iscritto nel registro degli indagati Nicolò Salto, titolare della Quadrifoglio Group, l’impresa di Partinico per cui lavoravano quattro vittime. La quinta era un interinale dell’Amap.

L’inchiesta dovrà stabilire perché e chi ha autorizzato gli operai a scendere nella vasca di raccolta dei liquami visto che l’appalto prevedeva uno spurgo con un lavoro di superfice attraverso i tombini. Mentre lavoravano è saltato il tappo di liquami e gas.