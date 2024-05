Strage di Casteldaccia: c’è un indagato per la morte dei cinque operai

Domani le autopsie sulle vittime

PALERMO – Al momento c’è un solo indagato per la strage di Casteldaccia. L’avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo è stato notificato in queste ore dai poliziotti della squadra mobile di Palermo ad Antonio Di Salvo, uno dei titolari della “Quadrifoglio group” di Partinico.

L’avviso di garanzia è firmato dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Elvira Cuti. Il giorno della tragedia Di Salvo si trovava negli Stati Uniti.

Ai familiari dei cinque operai morti è stato comunicato che domani, giovedì 9 maggio, saranno eseguite le autopsie all’ufficio di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Gli esami sono affidati al medico legale Stefania Zerbo. “Nomineremo un nostro consulente”, spiega l’avvocato Bartolomeo Parrino che assiste i familiari di una delle vittime, il partinicese Ignazio Giordano.

Nell’impianto di sollevamento delle acque nere hanno trovato la morte Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della Quadrifoglio Group, gli operai dell’impresa Ignazio Giordano, 57 anni, Giuseppe Miraglia, 47 anni, Roberto Raneri, 51 anni; Giuseppe La Barbera, 26 anni (lavoratore interinale dell’Amap).

Sarebbero scesi nella vasca di sollevamento – locale dove non erano autorizzati a lavorare – perché non riuscivano a liberare la rete fognaria da un’ostruzione. All’improvviso sarebbe saltato il tappo e sarebbero stati investiti dal gas killer sprigionato dai liquami.

La Quadrifoglio era intervenuta in subappalto. Gli operai non avevano le attrezzature necessarie. Né maschere, né strumenti per rilevare la presenza di gas. E neppure le competenze professionali necessarie. Potevano e dovevano soltanto fare uno spurgo dai tombini sulla sede stradale.