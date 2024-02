Strage di Altavilla, il sindaco: “Paese sotto choc, lutto cittadino”

Parla il primo cittadino del paesino alle porte di Palermo

PALERMO – Ad Altavilla saranno sospesi tutti gli eventi previsti per il Carnevale e verrà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime: lo annuncia il sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, dopo il triplice omicidio accaduto nella notte in paese dove un muratore di 54 anni ha ucciso la moglie e due figli. “Voglio esprimere il cordoglio della comunità nei confronti delle famiglie coinvolte in questo tragico fatto”, dice il primo cittadino.